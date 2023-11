Cristiano atualiza estado de saúde do filho e revela volta aos palcos

Nesta terça-feira (21/11), a equipe de Cristiano, dupla de Zé Neto, atualizou o estado de saúde de Miguel, de 5 meses, filho do cantor. A criança, diagnosticada com Tetralogia de Fallot ao nascer, precisou passar por uma cirurgia para corrigir o problema, que é uma doença congênita caracterizada por malformações no músculo cardíaco, aorta e valva pulmonar, que são essenciais para o funcionamento correto do órgão.

“Felizmente, a cirurgia foi bem sucedida, ele permanecerá na UTI nas próximas 72 horas, em observação”, disse a assessoria através de uma nota oficial. Além disso, informaram que o sertanejo retornará aos palcos: “A agenda da dupla segue sem alterações, com todos os compromissos sendo cumpridos”.

Na última segunda-feira (20/11), Zé Neto realizou um show sozinho, em Taboão da Serra, São Paulo, e foi às lágrimas. De acordo com uma fonte da coluna, que estava na apresentação, Zé Neto cantou umas 5 músicas e começou a chorar bastante. Após se acalmar um pouco, ele desabafou com os fãs.

“Eu não nasci pra cantar sozinho. Eu nunca pensei em cantar sozinho. Não tem sido dias fáceis pra mim e ainda mais pro meu irmão, que está passando por um momento de preocupação. Mas vocês não têm ideia da força que trazem pra gente”, lamentou.

O cantor seguiu o relato frisando a importância da fé nessa fase difícil: “A fé é a única força que nós manteve de pé até aqui, mas fé por inteiro, fé sem desconfianças de Deus, eu sempre pedi pela sua vida, pelo seu milagre, mas sempre pedi pra que fosse feita a vontade de Deus, não a minha, pois tinha fé de que ele saberia o melhor pra nós, jamais culpei ou culparia Deus por nada que acontecesse”.

E o rapaz, que também é pai de Pietra e Cristiano, ainda lembrou o significado do nome da criança: “Você venceu mais um combate, de uma guerra, mas essa batalha era a mais difícil e importante e delicada, quem esteve a sua frente comandando essa batalha, também se chama Miguel, o Arcanjo do Senhor, que te defendeu no combate, pois eis o significado do nome de vocês”.