Danilo Lovisaro vence eleição para escolha do novo Procurador-Geral do MPAC; Gladson terá decisão final

A lista tríplice, que deve ser enviada ao governador Gladson Cameli para escolha do novo procurador-geral de Justiça do Acre, foi definida após votação nesta segunda-feira (20). Ao todo, quatro nomes concorriam ao cargo: Danilo Lovisaro, procurador de Justiça, que concorre à reeleição; Celso Jerônimo, procurador de Justiça; Glaucio Ney Shiroma Oshiro, promotor de Justiça; Kátia Rejane de Araújo, procuradora de Justiça.

Lovisaro foi o mais o votado. Candidato a reeleição, ele obteve 77 votos. Ele vai encabeçar a lista tríplice. O procurador Celso Jerônimo foi o segundo mais votado, com 55 votos. Já o promotor Gláucio Oshiro obteve 51 votos. A procuradora Kátia Rejane foi a menos votada e está fora da lista.

Agora, a lista será encaminhada ao governador do estado, que, de acordo com a Lei Complementar nº 291/2014, tem até 15 dias, após ter recebido a lista oficialmente, para nomear o novo chefe do MPAC.

A eleição ocorreu das 8h às 17h, na sede da instituição. O novo procurador-geral vai conduzir a instituição no biênio 2024-2026.