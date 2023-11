Defensoria Pública inaugura nova sede para atendimento à população de Porto Acre

Mais uma sede da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) foi inaugurada no interior do estado, dessa vez no município de Porto Acre. O evento aconteceu na manhã desta sexta-feira, 24, na Vila do Incra. Esta é a quarta sede entregue neste ano de 2023.

O novo espaço fica localizado no Ramal Linha 01, número 770, rua principal da cidade, que tem aproximadamente 19 mil habitantes. A estrutura é voltada para o atendimento presencial dos assistidos, proporcionando conforto e segurança também para os profissionais da instituição.

Participaram da solenidade a defensora-geral do Acre, Simone Santiago, a subdefensora-geral, Juliana Marques, a presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Acre (Adpacre), defensora pública Fenísia Mota, o coordenador Criminal e defensor público responsável pelas ações cíveis do município, Luis Gustavo Medeiros, a coordenadora Cível da DPE/AC, Thais Araujo, a juíza titular da comarca, Izabelle Torturella, o representante da Secretaria de Estado de Governo, Pedro Girão, o presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), José Francisco Thum e o procurador municipal João Paulo Aragão, representando o prefeito Bené Damasceno.

A defensora pública geral, Simone Santiago, falou sobre os avanços da DPE/AC na interiorização. “Só este ano nós já lançamos três unidades da Defensoria no interior. Uma em Assis Brasil, outra em Rodrigues Alves e Manuel Urbano e não poderia deixar de trazer até Porto Acre, cada vez mais próximo da nossa comunidade. Aqui, vamos atender a todos que nos procurarem com muito carinho e muito compromisso”.

O espaço tem o objetivo de auxiliar o trabalho da Defensoria e o acesso da população à rede de garantia de direitos. O defensor Luis Gustavo, que atua no município, falou sobre a alegria da instituição estar mais perto dos moradores da cidade. “O dia de hoje é um marco muito importante para Defensoria do Acre e para a população de Porto Acre, porque essa sede vai propiciar o melhor atendimento à população”.

Ângela Paula de Carvalho, professora no município, prestigiou a inauguração da sede. “Ter a Defensoria Pública aqui, atendendo no presencial, é uma melhora para o nosso município, isso mostra avanço e por isso estou muito satisfeita”, afirmou.