Deputado Calegário promove sessão solene em alusão ao Dia Nacional dos Surdos

No próximo dia 13 de novembro, às 10 horas, o plenário da Assembleia Legislativa do Acre será palco de uma sessão solene de grande significado. O deputado estadual Fagner Calegário está à frente desse importante evento, que tem como objetivo celebrar o Dia Nacional dos Surdos, uma data que tem profundo impacto na luta por inclusão e acessibilidade no estado do Acre.

O Dia Nacional dos Surdos, comemorado em 26 de setembro, é uma ocasião que ressalta a importância da promoção de igualdade de oportunidades e direitos para a comunidade surda. Calegário tem sido um defensor desses princípios e tem desempenhado um papel crucial na promoção da inclusão dos surdos na sociedade acreana.

Uma das conquistas notáveis do parlamentar é a autoria da Lei Complementar n° 445, que garante que pessoas surdas tenham a oportunidade de realizar provas de concursos na Língua Brasileira de Sinais (Libras), acompanhadas por um profissional habilitado e vídeo prova. Essa legislação é um marco na garantia de igualdade de oportunidades no âmbito educacional e profissional.

Além disso, o parlamentar é o responsável pelo protocolo de uma moção para a inclusão de conteúdos relacionados à Libras nos ensinos escolares do estado. Essa medida visa criar uma base sólida de compreensão e respeito pela língua de sinais, promovendo assim uma sociedade mais inclusiva e acessível.

A sessão solene do dia 13 de novembro é uma oportunidade para refletir sobre a importância da inclusão e da acessibilidade em nossa sociedade e reforçar o compromisso de trabalhar juntos por um Acre mais igualitário e acolhedor para todos.