Deputado pede que Catedral de Cruzeiro do Sul seja tombada como patrimônio histórico do Acre

Na sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta terça-feira (21), o deputado estadual Adailton Cruz (PSB) protocolou um projeto de lei que pede que a Catedral Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul, seja tombada como patrimônio histórico e cultural do estado.

Fundada em 1957, a Catedral de Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul, é um dos principais pontos turísticos da Terra dos Náuas.

Ela possui uma arquitetura europeia com 50 metros de altura e começou a ser erguida em 1957, entretanto, a primeira missa foi celebrada apenas em 1965. O dinheiro para investir nas obras era vindo de doações da Alemanha articulada pelos religiosos alemães.

A obra da catedral chegou a ficar parada por uns meses após o engenheiro da obra, irmão espiritano José, ficar descontente com mudanças no projeto original autorizadas pelo bispo, Dom Henrique Ruth e mudou para o município de Tarauacá. Após o episódio, o bispo conseguiu concluir a obra da igreja, que contêm em sua estrutura, 1 milhão de tijolos maciços.

O projeto precisa ser aprovado nas comissões da Casa e depois apreciado no plenário. Após isso, o governador Gladson Cameli deve sancionar ou vetar o PL.