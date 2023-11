Distribuidora em Rio Branco se classifica como 18ª mais bem avaliada do país no Zé Delivery

A distribuidora JN, localizada na Rua Euclides da Cunha, no Conjunto Esperança, em Rio Branco, foi classificada como o 18º estabelecimento do ramo de entrega de bebidas do Brasil em 2023.

No Acre, a distribuidora alcançou o primeiro lugar, sendo a mais bem avaliada de todo o estado. O proprietário, Roberto Aguiar, conta que a distribuidora existe há apenas três anos e já alcançou uma grande conquista.

“Eu trabalhava na área de eventos, mas com a pandemia fechei meu negócio e fui para a área de distribuidora. Hoje atendemos cerca de 80% dos bairros de Rio Branco, além do Zé Delivery, que atende em um raio de 4 km”, conta.

Com nove funcionários, Roberto afirma que o sucesso do seu negócio está ligado ao trabalho em conjunto de sua equipe, que já o acompanha há pelo menos seis anos. “Todo o sucesso da JN hoje é da equipe, que me acompanha desde o meu outro empreendimento. Então só tenho gratidão por todos eles que fazem esse negócio acontecer”, ressaltou.

A classificação se dá mediante avaliação de seis quesitos, como por exemplo o tempo e quantidades de entrega, atendimento, avaliação do cliente, dentre outros. “A entrega deve ser feita em até 35 minutos, e nós ficamos com 100% de aproveitamento nesse quesito. A avaliação do cliente também conta, do total de 5 pontos, ficamos com 4,97”, exemplificou.

A distribuidora ainda é a segunda maior cliente na Ambev no estado do Acre, perdendo somente para uma grande linha de supermercados. O proprietário revela que o crescimento de seu estabelecimento se dá devido a seus clientes, que são fiéis.

“Hoje eu vendo no atacado para todo o estado do Acre, para Sena Madureira, Xapuri, Porto Acre e até para Cruzeiro do Sul”, explica.

O Zé Delivery permite que o cliente receba, no endereço de preferência, bebidas geladas, a preço de mercado e com entrega rápida. É importante ressaltar que o app pertence à Ambev, dessa forma, marcas como Budweiser, Corona, Cervejaria Colorado, Stella Artois, Bohemia, Brahma e Antarctica são alguns dos rótulos de cerveja disponíveis no serviço. Na seção dos não alcoólicos, o consumidor pode encontrar bebidas como Pepsi, Sukita e Guaraná Antarctica.