Doadora de sangue desde os 16 anos, jovem acreana diz que ato virou ‘compromisso de vida’

Neste sábado (25) é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Instituída pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2004, a data tem como objetivo sensibilizar e aumentar o número de doadores no mundo, conscientizando-os sobre a importância da doação de sangue.

Dados do Ministério da Saúde revelam que em 2022 o Acre realizou 12.150 doações de sangue, ocupando a segunda menor média da Região Norte, com uma taxa de 13,65 para cada mil habitantes.

Para destacar a importância da data, o ContilNet conversou com a funcionária pública Ana Késia Maia, de 24 anos, que é doadora há seis anos. Ela conta que aguardou a idade mínima (16 anos) para poder doar.

“Eu esperei completar a idade mínima para realizar a doação sem precisar de autorização dos responsáveis, fui ao Hemoacre e realizei a primeira doação após todo o processo de triagem porque já era um feito que eu esperava realizar aos 18 anos”, revela.

Fazer o bem ao próximo

A doação de sangue foi uma forma que Ana Késia, que também é doadora de órgãos e de medula, encontrou de ajudar ao próximo, levando em consideração a sua condição financeira na época.

“O que me levou a tomar essa decisão foi a vontade de fazer o bem ao próximo, atrelado à minha condição financeira da época: estudante sem renda. É revigorante poder ajudar pessoas com uma atitude tão simples, dá até um ar de realização pessoal após o feito”, ressalta.

Para doar sangue é necessário respeitar o intervalo mínimo de tempo entre uma doação e outra. A servidora pública revela que a ação já é um compromisso estabelecido por ela.

“O primeiro compromisso anual da minha agenda todos os anos são as três datas da doação, claro que podem ser alteradas por algum impedimento de medicação, gripe e afins, mas precisam estar previstas”, relata.

Ana Késia revela que em 2023 sua irmã teve que passar por um transplante de medula óssea. Fiante da situação, ela percebeu que a doação, a partir de então, se tornou seu propósito de vida.

“Após seis anos sendo doadora de sangue, minha irmã passou por um transplante de medula óssea este ano. Recebeu bolsas de sangue e plaquetas durante o processo. Se a doação já era importante e um dos pilares da minha vida, agora é um propósito. Propósito que salvou a vida de uma das pessoas que mais amo neste mundo”, destaca.

Doar salva vidas

O mês de novembro foi escolhido para celebrar o Dia Nacional do Doador de Sangue por anteceder um período de estoques baixos no centros de hemoterapia. Com a proximidade das férias, de datas comemorativas de fim de ano, carnaval e feriados prolongados torna esse dia importante a conscientização sobre esse ato solidário.

O sangue doado é utilizado para pessoas com doenças hematológicas variadas e câncer, pessoas que se submetem a cirurgias eletivas de grande porte e para emergências. Ana késia ressalta a importância da data celebrada neste sábado. “Ter uma data para realizar ações midiáticas é importante para promover a causa e recrutar novos doadores”, disse.

No sábado (25), o Hemoacre estará com uma programação especial para receber os doadores, que contará com sorteio de brindes, lanches e músicas, a partir das 9h.

Para doar sangue, basta procurar o Hemoacre, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 2787, bairro Bosque, em Rio Branco. O Hemocentro funciona de segunda a sábado, das 7h às 18h.

Pré-requisitos para doar

Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos;

Estar em boas condições de saúde, se sentindo bem, sem qualquer sintoma;

Pesar a partir de 50kg e ter dormido ao menos seis horas na última noite;

Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

Não é necessário estar em jejum, mas deve-se evitar alimentos gordurosos;

Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses.

Em caso de diabetes, deverá estar controlada e não fazer uso de insulina;

Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

Não ter tido doença de chagas e infecções sexualmente transmissíveis (IST);

Em caso de sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar sete dias após cessarem os sintomas e o uso das medicações;

Aguardar 48 horas para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma.