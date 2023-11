Dupla acreana conquista bronze na fase nacional dos Jogos Escolares no DF

A dupla acreana formada pelas estudantes/atletas Cauane Cruz e Deborah Leandra, da escola Marilda Gouveia, conquistou nesta segunda, 6, na fase nacional dos Jogos Escolares, a medalha de bronze na série Ouro do badminton.

“Esse é um trabalho realizado pelo professor Kennede Mesquita. O badminton é um esporte que pode crescer muito no Estado”, comentou o presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar, João Renato Jácome.

Número recorde

Segundo João Renato Jácome, o Acre terá um recorde de medalhas na edição de 2023 dos Jogos. “Ainda temos as disputas do vôlei, handebol e tênis de mesa. Os resultados do Acre até o momento devem ser comemorados”, afirmou o dirigente.