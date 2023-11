Dupla acusada de tráfico de drogas é presa em operação do BOPE na capital

Uma operação do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), por meio da ROTAM, resultou na prisão de dois indivíduos acusados de tráfico de drogas nesta sexta-feira (17), na rua Venezuela, localizada no bairro Baixada da Habitasa, em Rio Branco (AC).

A intervenção teve início, após informações cruciais fornecidas por um transeunte, que relatou a presença de atividades suspeitas em um apartamento de madeira na região, indicando possível comercialização de entorpecentes.

Ao se deslocarem até o endereço mencionado, os policiais se depararam com Everton da Silva Nunes Jaminawa, de 20 anos, e um menor de 17 anos, identificado pelas iniciais P.V.L.C. Ao perceberem a aproximação da polícia, a dupla tentou empreender fuga, desencadeando uma perseguição pelas autoridades.

O cerco policial culminando na detenção dos suspeitos levando apreenção de 100 papelotes contendo material entorpecente, aparentemente cocaína, além de 3 tijolos e 16 sacos de maconha. Além disso, uma quantia superior a mil reais em dinheiro e uma pistola calibre 22 foram apreendidas.

De acordo com informações obtidas junto aos próprios suspeitos, ambos já possuíam registros policiais relacionados ao artigo 33 do Código de Processo Penal, que trata do tráfico de drogas. Diante dos fatos, Everton da Silva Nunes Jaminawa foi detido, enquanto o menor recebeu voz de apreensão. Ambos foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde aguardarão as medidas judiciais cabíveis.