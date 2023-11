Eleições na Argentina: pesquisa mostra Milei com 52% e Massa com 48%

A pesquisa Atlas Intel divulgada nesta sexta-feira (3/11) mostra o candidato Javier Milei (Libertad Avanza), com 52% da preferência, no 2º turno das eleições argentinas. O concorrente, Sergio Massa (Unión por la Patria), aparece com 48% das intenções dos votos válidos.

A pesquisa entrevistou, entre 1º e 3 de novembro, 3.218 pessoas e tem margem de erro de 1,7 ponto percentual, para mais ou para menos. A eleição presidencial da Argentina será decidida em 19 de novembro.

Considerando todas as respotas, 48,5% escolhem Milei, e 44,7%, Massa. A parcela dos eleitores que não sabem é de 2,5%. Os votos em branco e nulo aparecem com 2,9% e 1,4%, respectivamente.

No 1º turno, o candidato peronista Sergio Massa ficou em primeiro lugar e foi seguido pelo ultraliberal de direita Javier Milei. O instituto de pesquisa Atlas Intel foi o único a prever a vitória de Massa no primeiro turno.

O 1º turno das eleições registrou a maior abstenção em eleições presidenciais desde 1983, quando houve a redemocratização no país. Segundo informações da Direção Nacional Eleitoral, 74% do eleitorado apto a votar compareceu às urnas.