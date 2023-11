Elenco do Humaitá começa a preparação na 1ª quinzena de janeiro para temporada 2024

Com a definição de 18 de fevereiro para o início do Campeonato Estadual, a diretoria do Humaitá confirmou para a primeira quinzena de janeiro o início da preparação para a temporada de 2024. O Tourão vai jogar as Copas Verde e do Brasil, Estadual e o Brasileiro da Série D.

Sem local definido

Os dirigentes do Humaitá ainda não definiram onde será a preparação da equipe. Contudo, a equipe de “Porto Acre” mais uma vez ficará longe do município durante toda a temporada.

Luan fora do Humaitá

Principal dirigente do Humaitá durante as últimas temporadas, Luan Luz não estará nos bastidores da equipe em 2024. Um “desencontro de opiniões” com o presidente Igor Cotta afastou Luan Luz do Tourão. O assunto vem sendo tratado com discrição nos bastidores e, por enquanto, não ocorreu nenhum comunicado oficial.

Confirmar atletas

A diretoria do Humaitá tem o elenco formado para 2024, mas os nomes dos atletas serão confirmados somente após a assinatura dos contratos. O goleiro Tião, o zagueiro Diego, o volante Psica, os meias Felipinho e Aldair e o atacante Índio ficam por mais uma temporada.