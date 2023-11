Em busca de emendas, governo prioriza viaduto da Corrente, casas habitacionais, novo hospital e mais

O governo do Acre apresentou à Bancada Federal, na manhã deste sábado (11) as propostas de emendas que poderão ser destinadas ao Estado no próximo ano, por meio do Orçamento Geral da União (DOU) 2024.

Durante o encontro, que reuniu os deputados federais Socorro Neri, Ulysses Araújo, o senador Alan Rick, o governador Gladson Cameli e demais representares de Estado, o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão, apresentou as principais propostas que necessitam das emendas.

O total de investimentos previsto pelo Governo é de R$ 320 milhões. Entre as propriedades estão a construção do Centro Sócioeducativo Santa Juliana, no valor de R$ 16,8 milhões, a construção de escolas estaduais na área rural, com custo de R$ 23 milhões, e a construção da primeira etapa do Hospital de Xapuri, no valor de R$ 5,3 milhões.

Confira as demais propostas apresentadas pelo Governo:

IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE SOLOS DO ACRE • AGROLAB E ESTRUTURAÇÃO DE ANÁLISES DE SOLOS E PAVIMENTAÇÃO IN LOCO -LABMÓVEL – R$ 5,3 MILHÕES;

FORTALECIMENTO DA CAFEICULTURA NO ESTADO DO ACRE – R$ 3,5 MILHÕES ;

FORTALECIMENTO DA PECUÁRIA E DA BACIA LEITEIRA NO ESTADO DO ACRE – R$ 45 MILHÕES;

CONSOLIDAR A CADEIA PRODUTIVA DO FELÃO: CULTIVO AGROECOLÓGICO NAS PRAIAS DOS RIOS DO ACRE – R$ 3,5 MILHÕES;

VIADUTO DA CORRENTE – ETAPA PONTE – R$ 45 MILHÕES;

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM INFRAESTRUTURA URBANA, NO ESTADO DO ACRE – R$ 75 MILHÕES;

CONSTRUÇÃO DO TERCEIRO PRÉDIO DA CIDADE DA JUSTIÇA – R$ 60 MILHÕES;

REESTRUTURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ZPE – R$ 8 MILHÕES;

CRIAÇÃO DE PROJETOS DE ASSENTAMENTOS TOCANTINS II, INDEPENDÊNCIA E TAIOCA) – R$ 8,5 MILHÕES.