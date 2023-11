Em Sena Madureira, vereador Jacamin não será candidato a reeleição em 2024

Restando menos de um ano para o dia da votação das Eleições de 2024, algumas novidades começam a surgir no cenário político de Sena Madureira. Uma delas diz respeito ao vereador Jacamin, do Partido Progressista (PP). Recentemente, ele confirmou que não pretende ser candidato a vereador no pleito seguinte.

Jacamin está exercendo o seu segundo mandato. Ele foi eleito pela primeira vez em 2016 quando obteve 857 votos. Nas eleições de 2020, conseguiu vencer mais uma vez, alcançando 598 votos.

Mesmo não sendo candidato no ano que vem, Jacamin deverá participar ativamente do pleito, visto que seu filho Pelezinho deverá brigar por uma cadeira na Câmara Municipal.

Dos treze vereadores atuais de Sena Madureira, pelo menos três não deverão disputar à reeleição. Além de Jacamin, Elvis Dany (MDB) e Alípio Gomes também não devem concorrer para vereador.