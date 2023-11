Equipe acreana de ciclismo disputa no fim de semana a Volta de Potosí, na Bolívia

Uma equipe acreana formada pelos atletas Alexandre Pinto, Endril Lima, Mauro Henrique, Danilo Gomes, Richard Silva e Shawke Lira começa a disputar nesta sexta, 10, a Volta de Potosí, na Bolívia, uma das competições mais importantes realizada na América do Sul.

“Vamos para a Volta de Potosí com um time forte. Os nossos ciclistas irão enfrentar alguns dos melhores do Mundo na Bolívia”, declarou o presidente da Federação Acreana de Ciclismo. Tuxauá Marques.

Acre é o Brasil

O Acre será o Brasil na Volta de Potosí. A FAC assumiu a responsabilidade pela formação da equipe para a competição. “No primeiro momento teríamos somente um atleta na equipe porque seria formada uma seleção do Norte. Assumimos a responsabilidade e por isso os nossos atletas irão representar o Brasil”, explicou o dirigente.

Apoio do Estado

Tuxauá Marques destacou o apoio do governo do Estado por intermédio da secretaria de Educação, Cultura e Esporte para poder participar da Volta de Potosí. “Sem o apoio do secretário Aberson Carvalho não iríamos para essa competição”, disse o presidente.

Etapas

Contrarrelógio 10 Km (sexta)

Estrada 130 Km (sábado)

Circuito 80 Km (domingo)