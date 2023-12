Escolinha do Santa Cruz começa na segunda com Pedro Balu no comando

Começa na segunda, 4, às aulas na escolinha do Santa Cruz com turmas entre 6 e 13 anos. O primeiro núcleo em Rio Branco será comandado pelo ex-treinador do Rio Branco, Pedro Balu, e irá funcionar na Be Strong Arena, no Conjunto Mariana.

“Vamos iniciar esse trabalho de formação e todos da equipe estão motivados. Temos muitos talentos e a ideia é criar oportunidades”, comentou Pedro Balu.

Podem ser aproveitados

Segundo Pedro Balu, os garotos da escolinha poderão ser aproveitados nas equipes de base do Santa Cruz. “São trabalhos diferentes, mas existirá uma ligação. Vamos trabalhar com garotos e garotas até os 13 anos e por isso existe a possibilidade de seguir para as categorias de base”, explicou o treinador.

Trabalho com goleiros

A escolinha do Santa Cruz será a única de Rio Branco com trabalho específico para formação de goleiros. “O Walter Zenga estará conosco na escolinha. Temos muitos garotos que sonham em ser goleiros e por isso teremos esses treinamentos”, disse o técnico.