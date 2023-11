Escritora acreana tem livro entre os mais vendidos do Brasil e revela planos para 2024

A acreana Mirlla Muniz, do município de Mâncio Lima, no interior do Acre, é a autora mais vendida na plataforma de vendas Amazon. Com o livro “Todas as vezes que te vi sorrir”, a acreana de 22 anos aparece como “Top 1” em vendas.

Há 2 anos inserida no mundo da escrita de livros, Mirlla lançou o primeiro livro em 2021, chamado “Rebeldia”. “Eu retirei ele da Amazon para passar por uma reescrita, para que eu possa publicar uma nova e atualizada versão dele. No total, foram 5 livros publicados”, disse.

Dentre os livros, a autora já iniciou uma série de livros chamada “Os Mancini”. Segundo Mirlla, é uma série sobre uma família e cada integrante terá um livro. “Essa família conta com os pais e quatro filhos. Por enquanto, contei a história dos dois filhos mais velhos”, disse, ao revelar que no primeiro trimestre de 2024 pretende lançar o terceiro irmão e no restante do ano, terminar de escrever sobre o caçula e os pais.

Ao ContilNet, Mirlla explicou que ainda é um choque ver o livro em uma posição tão importante, dentro de uma plataforma conhecida. “Eu nunca acredito que meu livro vai chegar a tanta gente, porém minhas leitoras sempre me surpreendem. Além disso, minha mãe sempre disse que um dia eu seria Top 1. Eu sou muito grata por tudo que ele está fazendo pela minha vida. Eu não tinha fé nesse livro e ele se tornou o meu maior lançamento. Todos os dias eu acordo e olho na Amazon para saber se ainda estou lá, e vejo que estou. É uma conquista enorme para minha carreira”, disse a jovem.

A acreana, que é formada em pedagogia, contou que atualmente trabalha apenas com a escrita. “Eu não tenho uma rotina fixa de escritora, mas minha cabeça nunca me dá paz, sempre tenho roteiros para próximos livros. Então, quando uma história fala muito na minha cabeça, pego o computador e começo a montar meus roteiros para desenvolver a história. Pode ser quando acordo, depois de almoçar ou à noite”, explicou.

Segundo Mirlla, quando se aproxima de uma data programada para lançamento do livro, ela escreve o dia e a noite quase inteira. “Em lançamentos é muito difícil, muita dor de cabeça, olhos inflamados, perda de sono. Acabo dormindo três ou quatro horas da madrugada e no outro dia, já estou acordada às 7h. Tenho dores estomacais, muita ansiedade e síndrome do impostor. Mas é uma realização chegar no final e lançar o livro. Depois de lançar, toda a dor e esforço vale a pena”, completou.

Para a escritora, trabalhar por meio de vendas de livros pela internet apresenta a vantagem de lançar e escrever de qualquer lugar do Brasil, mas afirma que é muito difícil receber apoio trabalhando no Acre.

“Não contei a ninguém de fora da minha família e um círculo pequeno de amigos quando iniciei a escrever e publicar na plataforma do wattpad. Criei um Instagram novo, comecei do zero e dei tudo de mim, porém ser escritor no Acre não dá muitas oportunidades. A maioria das minhas leitoras são de fora, os eventos são em outros estados, outros autores também são de fora. São poucas pessoas que tiram tempo para ler meus livros onde eu moro. Mas eu tenho apoio de várias pessoas pelo Brasil, então é isso o que importa”, disse ao ContilNet.

Mirlla contou ainda ao ContilNet que além dos romances, também escreve fantasias, inclusive com um livro que ainda não foi publicado. “Não sei se será publicado um dia, mas estou escrevendo com muito amor”, disse.

Os livros de Mirlla Muniz são publicados pela plataforma digital Kindle Publishing, da Amazon, de forma independente, em formato e-books. “Agora faço parte de uma editora, que publica e-books de autores nacionais, chamada Unicorn Books, e a partir de 2024, meus livros sairão em formato físico também”, completou.

Obras

Todas as Vezes que te Vi Sorrir

Meu doce ragazza (OS MANCINI Livro 1)

Minha principessa devassa(OS MANCINI Livro 2)

Um Jogo Entre Amigos