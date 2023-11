ESL Jonköping 2023: MIBR vence duas e vai à semifinal

O MIBR estreou com vitória contra a europeia GamerLegion. Em confronto em melhor de uma partida (md1) disputado na Ancient, os europeus começaram vencendo, com 7-5 de terrorista no primeiro tempo. Depois da virada, os brasileiros se saíram muito melhor no ataque, perdendo só dois rounds e ganhando oito para fechar o placar em 13-9.