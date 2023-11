Estadual de 2024 terá rebaixamento e começa no dia 18 de fevereiro

Começa no dia 18 de fevereiro, no Florestão, o Campeonato Estadual de 2024. Os detalhes da competição foram definidos em uma reunião realizada na tarde desta sexta, 17, na sede da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC).

Mesma fórmula

Pelo terceiro ano consecutivo, o Estadual vai ser definido no segundo turno. Três equipes da chave A e três do B avançam para o returno onde todos jogarão entre si para definir o campeão.

3 equipes rebaixadas

O Estadual vai rebaixar 3 equipes para a temporada de 2025. Os dois últimos colocados de cada grupo caem e o terceiro rebaixado vai ser definido em um jogo entre o 5º colocado do grupo A e o 4º classificado do grupo B. “Temos seis equipes no A e cinco no B. Por isso precisamos fazer esse jogo por causa do número de partidas”, explicou o presidente da FFEAC Antônio Aquino.

Grupos do Estadual

A

Andirá

Adesg

Atlético

Rio Branco

Independência

Vasco

B

Náuas

Galvez

São Francisco

Humaitá

Plácido de Castro