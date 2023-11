Estudante universitária que estava desaparecida é encontrada pela família no Acre

Após intensas 24 horas de angústia e busca incessante, a estudante universitária Cristiene Souza da Silva, que havia desaparecido na terça-feira (14) a caminho da faculdade, foi encontrada pela família nesta quarta-feira (15), em Rio Branco (AC).

A jovem, que foi vista pela última vez no Terminal Urbano de Rio Branco às 07h da manhã, estava vestindo um short jeans e uma blusa preta quando desapareceu. A família, preocupada com o sumiço repentino, registrou um boletim de ocorrência e mobilizou esforços nas redes sociais para localizar Cristiene.

As autoridades policiais também entraram em ação, realizando buscas pela região. A comunidade local estava em alerta, compartilhando informações sobre o desaparecimento nas redes sociais e colaborando com as autoridades. Em um post compartilhado pela família da jovem, os parentes informaram que Cristiene se encontra bem, mas detalhes sobre as circunstâncias do desaparecimento ainda não foram divulgados.