Ex-Botafogo, Jobson fecha contrato com Rio Branco para temporada 2024

A diretoria do Rio Branco anunciou por meio das redes sociais a contratação do atacante Jobson, 35, ex-Botafogo. O atleta é principal nome para o início da preparação visando as competições na temporada de 2024.

“O Jobson vinha atuando no futebol do Espírito Santo e vem para ser o camisa 9 do Rio Branco”, disse o presidente do Rio Branco Valdemar Neto.

Sem treinador

Segundo Valdemar Neto, o Rio Branco ainda não tem um treinador para as disputas das Copas Verde e do Brasil, Campeonato Estadual e Série D. “Conseguimos resolver o treinador do Sub-20 e agora vamos trabalhar para definir o nome do técnico do profissional”, explicou o dirigente.

Conselho deliberativo

Sem chapas inscritas para concorrer à presidência do Rio Branco, o conselho deliberativo do clube deve se reunir nos próximos dias para homologar a permanência de Valdemar Neto no comando Mais Querido no biênio 24/25.