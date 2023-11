Ex-jogador de time do Acre dá soco em namorada, agride policiais e vai parar na delegacia

Uma confusão em uma boate no Rio de Janeiro, envolvendo o ex-jogador do Humaitá, clube do Acre, Larusso Viana, de 24 anos, foi parar em uma Delegacia da Barra da Tijuca.

O jogador, que foi campeão do Campeonato Acreano de Futebol em 2022, teria agredido a namorada, policiais militares e um funcionário da boate.

Segundo informações do portal O Dia, agentes do 31º BPM foram acionados pelo funcionário da boate, que alegou ter levado um soco do jogador após tentar intervir na agressão de Larusso contra a namorada.

O jogador precisou ser detido pela Polícia Militar por estar completamente ‘transtornado’.

A namorada, por conta própria, entrou em uma viatura da Polícia Militar para fugir de Larusso. Porém, ao saber que o namorado havia sido detido, ela saiu em defesa de Larusso, ligou o carro e tentou dar fuga ao volante. O veículo foi cercado e os dois foram presos.

Larusso e a namorada foram levados para a Delegacia do Recreio dos Bandeirantes para prestar esclarecimentos, em seguida, conduzidos a um Hospital da Barra da Tijuca.

Atualmente, Larusso é jogador do Audax, do Rio de Janeiro.