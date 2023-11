Exclusivo: Neymar dá nova festa em mansão e surta com atriz após toco

A coluna Fábia Oliveira, que tem amigos espalhados por todos os cantos desse Brasil, descobriu que Neymar Jr. fez mais uma resenha em sua mansão em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, neste domingo (26/11). Segundo fontes, o evento foi para poucas pessoas, cerca de 35, mas uma delas sofreu uns maus bocados com o jogador de futebol.

Isso porque, ao contrário das outras festinhas dadas pelo atleta em que ele beija muito, nessa ele ficou mais quietinho, investindo apenas em uma mulher presente no local. De acordo com os amiguinhos da coluna, a moça em questão é a atriz e influenciadora Nathalia Morais, conhecida por trabalhos nas séries Arcanjo Renegado e Veronika, do Globoplay.

Pois bem. Passarinhos verdes sopraram em nossos ouvidos que algumas mulheres presentes no evento até que tentaram algo com Neymar, mas o jogador ficou mesmo em cima de Nathália durante a noite toda. As investidas do atleta teriam ficado ainda mais fortes ao perceber que ela era a única que não estava rendendo para ele. É ego que chama, né?