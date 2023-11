Exclusivo: PK Delas é flagrado com mulheres nuas em praia; Veja!

Esta coluna, que tem amigos em todos lugares, recebeu um flagra exclusivo de Patrick Silva, o PK Delas, nesta terça-feira (21/11). O funkeiro, que já se relacionou com beldades como Valesca Popozuda e Gabi Lopes, estava andando de jet ski com duas mulheres e, se não fosse o fato delas estarem nuas, a cena passaria despercebida. Sim, meus caros leitores! Uma loira e uma morena estavam circulando em local público como vieram ao mundo!

O clique inusitado foi feito no no Joá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nas redes sociais do artista é possível ver que ele organizou uma “revoada”, como classificou, rodeado de amigos e algumas moças. PK chegou a fazer o convite para acompanhar o evento através de seu perfil do Instagram. “A maior revoada de todos os tempos”, lembrou.

Além do passeio de moto aquática diferenciado, o bonitão reuniu em torno de 10 meninas num outro registro, onde algumas se beijavam entre si, e compartilhou o momento, um tanto “caliente”, para seus seguidores. “Black friday de beijo”, gritou o rapaz enquanto as mulheres se acariciavam.