FADE publica nota e esclarece problemas de hospedagem em Brasília

A Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) publicou neste domingo, 5, nas redes sociais, um esclarecimento a respeito do problema de hospedagem ocorrido com os estudantes-atletas acreanos na fase nacional dos Jogos Escolares em Brasília, no Distrito Federal.

Segundo o presidente da FADE, João Renato Jácome, a entidade trabalha para a acomodação e alimentação no Bay Park desde 3 de novembro, quando a segunda parte da delegação acreana desembarcou em Brasília.

“As equipes da FADE e da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) estão trabalhando 24 horas por dia para garantir segurança e um maior conforto para todos da delegação”, comentou o presidente.

Hotéis sem vagas

De acordo com João Renato Jácome, quando surgiram os primeiros problemas no Bay Park, a direção da FADE pediu a mudança de hotel para a CBDE, mas a falta de vagas impediu a mudança.

“Estamos esperando a abertura de vagas neste domingo para garantir um maior conforto para todos os componentes da delegação. Temos previsão de cerca de 50 vagas para ainda hoje e estou em contato direto com o secretário Aberson Carvalho, que também está preocupado com a situação”, explicou João Renato Jácome.

Reservas e pagamento

João Renato Jácome confirmou o pagamento da hospedagem de toda a delegação acreana pela FADE. Contudo, a lista de hospedagem foi feita pela Chefe de Delegação, Kelly Figueiredo, o que só foi enviado à Fade no dia 03, às 18 horas, quando problema nas reservas já estava instalado e os estudantes estavam na recepção do hotel. Nomes estavam faltando na lista, o que atrasou a confirmação das reservas e entradas nos quartos.

“Estão querendo colocar na conta da FADE uma responsabilidade que não era nossa. Estamos tentando resolver o problema, e temos documentos para provar que estamos falando a verdade. O presidente Antônio Hora e toda a equipe da CBDE está atuando desde o primeiro momento para contornar o conflito. Todos os quartos serão pagos da mesma forma, ainda que mudemos de hotel. Está garantida a hospedagem de todos. Também não há falta de alimentação, muito pelo contrário.”, declarou João Renato Jácome.