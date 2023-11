Feira da mulher empreendedora acontece nesta quinta-feira no Fórum Geral em Porto Velho

O projeto Feira da Mulher Empreendedora, do Departamento de Política Públicas para a Mulher (DPPM), da Prefeitura de Porto Velho, será realizado nesta quinta-feira (30), das 7h às 14h, no Fórum Geral de Porto Velho César Montenegro, na Avenida Pinheiro Machado, 777, com entrada pela Rua Gonçalves Dias. O evento acontece com uma variedade de produtos que estão expostos para comercialização.

O DPPM preparou e realizou várias ações no mês de novembro, quando, conforme Lei Municipal nº 2.896 de 13 de dezembro de 2021, no calendário oficial do município de Porto Velho, acontece a Semana do Empreendedorismo Feminino, comemorada na semana do dia 19 de novembro, instituída pela Organização das Nações Unidas como Dia do Empreendedorismo Feminino.

Durante o mês de novembro, o DPPM ressaltou e celebrou a força do empreendedorismo feminino no mundo dos negócios. Mediante parcerias que foram realizadas atividades focadas no tema.

“As mulheres vêm lutando há anos por igualdade social e por mais espaço no mercado de trabalho. Mas, apesar dos avanços e conquistas, ainda existem muitos desafios a serem enfrentados. Essa luta, entretanto, tem um importante aliado: o empreendedorismo feminino”, observou Gina Brito, diretora do DPPM.

“Convidamos toda comunidade de Porto Velho para prestigiar nossa feira, no dia 30 novembro, que ainda celebra a Semana do Empreendedorismo Feminino. Teremos exposição e comercialização de artesanatos, plantas ornamentais, papelaria, camisetas, t-shirts, acessórios, cosméticos, semijoias e gastronomia. Teremos a grata satisfação de receber a nossa comunidade”, disse a diretora do DPPM.