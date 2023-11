Fernanda Paes Leme exibe barriguinha de grávida em festa de 50 anos de Angélica

Tem mamãe do ano na área! Durante a tarde deste domingo (26), Fernanda Paes Leme abriu um álbum de fotos em suas redes para mostrar que curtiu o aniversário de 50 anos de Angélica – celebrado ontem (25), com o tema de Flower Power. Nas imagens, Fepa, como é conhecida pelos mais próximos, posou com as mãos apoiadas sob a barriga de grávida.