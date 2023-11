FFWS 2023: veja tudo sobre o Mundial de Free Fire

O Free Fire World Series (FFWS) de 2023 é realizado de 10 a 26 de novembro, em Bangkok, na Tailândia. O campeonato mundial do battle royale da Garena reúne 18 times, incluindo as brasileiras LOUD, MIBR e Magic Squad, na disputa pelo título e pela premiação total de US$ 1 milhão (equivalentes a cerca de R$ 5 milhões na cotação atual). Confira nesta publicação a tabela atualizada e todas as informações do FFWS 2023.