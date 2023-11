Filha mais velha esclarece sumiço de Silvio Santos da TV: “Não é a mesma pessoa”

Em entrevista a Christina Rocha no ‘Christina PodTudo’, Cintia Abravanel abriu o jogo a respeito da cobrança do público e da imprensa para que seu pai, Silvio Santos, volte a gravar no SBT.

“Ele tem 93 anos. O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. Ele não é mais aquela pessoa. Pra ele também deve estar sendo difícil não ser mais aquela pessoa”, disse a primogênita do apresentador com sua primeira mulher, Maria Aparecida, vítima de câncer aos 39 anos em 1977.

“Ele fala: ‘não gostei de brincar disso, ficar velho é muito ruim; dói tudo, corpo dói’. Para o lado artístico dele é difícil, ele não veste o corpo velho. E as pessoas não se tocam que aquele Silvio Santos não existe mais”, reclama a mãe de Lígia, Lilian e Tiago Abravanel.

A artista plástica, de 60 anos, contou que o pai se transformava quando ia ao SBT gravar o programa dominical, agora sob o comando de Patrícia Abravanel. “Ele está ali, velhinho, na hora que bota aquele microfone, vira o Silvio Santos, aquilo cresce, ele vira uma entidade, uma personagem.”

O apresentador gravou pela última vez em setembro do ano passado. Desde então, passa a maior parte do tempo em sua casa, no Morumbi, zona sul de São Paulo. Uma das últimas aparições públicas foi na eleição, quando fez questão de sair para votar.

Cintia Abravanel aprova a passagem de bastão para as irmãs envolvidas na administração das empresas da família, especialmente a emissora de TV. “Tem alma nova no SBT, com cara nova, cabeças novas. E é importante fazer isso com ele vivo”.