Filho de Carlos Alberto de Nóbrega detalha acidente e saúde do pai

Filho do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, Marcelo de Nóbrega deu mais detalhes sobre o acidente doméstico sofrido pelo pai no final de semana. De acordo com ele, o comandante do A Praça É Nossa caiu da escada após tropeçar no chinelo, causando um sangramento interno na cabeça.

“Ele caiu da escada, tropeçou no chinelo, e bateu o rosto. O rosto dele tava inchado e bateu um pouco com a cabeça também. Ele teve um pequeno sangramento interno na cabeça”, disse Marcelo ao programa Fofocalizando, do SBT.

Marcelo ainda diz que o pai passou por um exame de tomografia: “Deu que o sangramento está diminuindo, em que o próprio organismo absorve esse sangramento com o tempo. Ele também trincou a costela e está com muita dor”. Veja aqui!

Atualizações sobre o estado de saúde de Carlos Alberto de Nóbrega: Marcelo de Nóbrega fala sobre o acidente doméstico do apresentador #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/wGjj9HU1lG — Fofocalizando (@pfofocalizando) November 14, 2023

Renata Domingues, esposa de Carlos Alberto, disse à Quem que o apresentador sofreu um traumatismo craniano.

“Ele está em observação na semi-intensiva com a equipe da neurologia do Sírio-Libanês. Mas sem previsão de alta ainda”, disse ela à revista Quem.