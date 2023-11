Frota já ameaçou bater no marido de Ana Hickmann; saiba o motivo

Após a denúncia de Ana Hickmann, uma série de vídeos e situações mostrando o temperamento do marido da apresentadora, Alexandre Correa, vieram à tona. Durante uma participação no programa Tudo é Possível, comandado por Ana, Alexandre Frota disse que “daria um soco” no marido da apresentadora.

No programa, transmitido em 2012, os dois “lavaram a roupa suja”, e Hickmann perguntou a Alexandre o motivo de ele ter declarado que bateria em Correa. O ator então explicou que não teria medo de homem e que tomou as dores de Adriane Galisteu após Correa ofendê-la e chamá-la de pseudocelebridade.

Frota ainda completou, dizendo que, se fosse marido da também apresentadora, daria um soco na cara de Alexandre.

“Falei mesmo isso! Eu vi que ele concedeu entrevista a um programa falando sobre Adriane Galisteu […] Eu não tenho medo de nenhum homem, na vida a gente bate e apanha, não tenho medo de marido, não tenho medo de ninguém […] Se ele falasse aquilo sobre a minha esposa eu quebraria a cara dele […] Confesso que fiquei chocado com o que ele disse”, pontuou Frota sobre o comportamento do marido de Ana.

À época, a discussão entre Alexandre Correa e Gaslisteu se deu após a comandante de A Fazenda dizer que Ana seria uma mulher melhor depois que tivesse um filho, o que não agradou o marido dela.