Fuga no presídio, onda polar, operação da PF e outras; veja as mais lidas da semana no ContilNet

SEGUNDA-FEIRA

FOTOS: veja quem marcou presença na 2ª Feijoada do Barracão, em Rio Branco

A 2ª Feijoada do Barracão aconteceu no último sábado (28), a partir das 12h, no Gran Reserva e contou com cinco atrações musicais, inclusive Junior Magalhães, direto de Porto Velho, capital de Rondônia.

Piloto havia informado família sobre voo tenso antes de desastre no Acre

O piloto Claudio Atílio Mortari, de 69 anos, morto no acidente aéreo que matou 12 pessoas no Acre, um dia antes da tragédia, teria avisado a família sobre um voo realizado e condições meteorológicas adversas.

TERÇA-FEIRA

Frio? Onda polar chega ao Acre no fim de semana; veja previsão completa

A previsão do tempo feita pelo meteorologista Davi Friale, em seu site O Tempo Aqui, alerta para uma terça-feira (31), com tempo quente e abafado, além da média probabilidade da ocorrência de temporais.

PF deflagra nova operação no Acre e prende quadrilha que movimentou mais de R$ 60 milhões

Agentes da Polícia Federal estão nas ruas nesta manhã de terça-feira (31) em operações no Acre, Goiás e Mato Grosso contra facções criminosas que agem nos três estados. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos municípios de Epitaciolândia e Rio Branco, no Acre, e Goiânia, Senador Canedo, em Goiás, e Rondonópolis, no Mato Grosso.

QUARTA-FEIRA

Coluna Douglas Richer elege as 15 mulheres mais sexy do Acre; veja lista

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, reuniu um grupo de notáveis mulheres do Acre para compor a lista das 15 mais sexy do estado. Nessa seleção, encontramos uma diversidade de perfis, incluindo atriz, empresárias, políticas, influenciadoras que são naturais do estado ou escolheram o Acre para ser seu lugar de coração.

Motoqueiro morre na BR-364 após bater em carro, cair e ser atropelado por caminhão

Um acidente fatal foi registrado na manhã desta quarta feira (1), próximo ao distrito da Vila Extrema, interior do estado de Rondônia.

QUINTA-FEIRA

Oito detentos pulam o muro e fogem do Francisco de Oliveira Conde; Bope é acionado

Oito detentos conseguiram escapar da custódia ao fugir de suas respectivas celas e pular os muros da unidade prisional Francisco D’Oliveira Conde (FOE) na noite desta quinta-feira (02), em Rio Branco (AC). Segundo informações apuradas pelo ContilNet, dos onze fugitivos, dois já foram capturados pelas forças de segurança, enquanto nove conseguiram empreender fuga.

Fugitivos da FOC são lideranças do Comando Vermelho; veja os nomes e os rostos

Os oito fugitivos que conseguiram escapar do Presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC) na noite desta quinta-feira (2) foram identificados como lideranças do Comando Vermelho (CV). As circunstâncias exatas da fuga estão sob investigação.

SEXTA-FEIRA

Iapen captura terceiro preso que fugiu de presídio no Acre; cinco seguem foragidos

Na madrugada desta sexta-feira (3), mais um preso que havia fugido do Complexo Penitenciário de Rio Branco foi recapturado em uma área de mata próxima ao presídio. Ele foi identificado como José Elisson da Silva Mendonça.

Pai e filho morrem carbonizados durante incêndio em residência em Rio Branco

Pai e filho morreram com os corpos carbonizados na madrugada desta sexta-feira (3) na Rua Peru, bairro da Baixada da Habitasa\Cadeia Velha, no centro de Rio Branco. Pedro Ferreira de Carvalho, de 65 anos, morreu ao lado do filho João Pedro, de 6 anos.