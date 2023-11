PVTRIBE recebe Bhaskar em evento com mais de 1500 pessoas

No último sábado (04), ocorreu a PVTRIBE, evento de música eletrônica que uniu duas das mais tradicionais organizações de eventos voltados para música eletrônica no Acre, a Equipepvt e a Tribe Beat.

Cerca de 1500 pessoas prestigiaram o evento que contou com a apresentação de Bhaskar, grande nome da música eletrônica nacional.

Além de proporcionar entretenimento para a capital do estado, o evento foi responsável pela geração de mais de 200 empregos diretos e indiretos, com profissionais de diversas áreas, como seguranças, profissionais de som, iluminação e etc.

O evento teve duração de 12h e aconteceu na área de eventos do Hotel Terra Verde, localizado no centro de Rio Branco. Não houveram registros de ocorrências policiais ou brigas no decorrer do evento.

Para um dos organizadores do evento, Bernardo Rabelo, “é uma grande satisfação fazer parte dessa união, poder fomentar a música trazendo grandes nomes do cenário nacional para o Acre e poder contribuir para movimentar a economia gerando tantos empregos diretos e indiretos”, comentou.

O empresário também agradece o apoio dos órgãos responsáveis pela fiscalização dos eventos e ao Governador Gladson Cameli pelo apoio a música eletrônica.

Confira quem marcou presença na PVTRIBE Hallowen através das fotos de Thalles André.

Veja fotos exclusivas do fotógrafo Thalles André: