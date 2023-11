Galvez e Independência goleiam e avançam no Estadual

Galvez e Independência estão classificados para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-13. Nas partidas disputadas na tarde desta terça, 21, no Florestão, o Galvez goleou o Paulão por 4 a 0 e o Independência “atropelou” a Adesg por 10 a 0.

Nos outros confrontos, o São Francisco venceu o Joia de Cristo por 4 a 1 e o Recriança bateu o Belo Jardim por 2 a 0.

Quartas no sábado

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFEAC) confirmou para sábado, 25, a partir das 14h30, no Florestão, os duelos das quartas. As equipes vão para os jogos sem vantagem.

Confrontos

Saúde e Lazer x Chapecoense

Santa Cruz x Xavier Maia/Fênix

Galvez x São Francisco

Independência x Recriança