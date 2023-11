Game Changers 2023: atletas mortos são homenageados

No outro duelo do dia, a europeia G2 Gozen derrotou a Team SMG, do Pacífico, por 2 a 1: 8-13 na Bind, 14-12 na Split e 13-4 na Haven. Com isso, a equipe da Europa se classificou para a final da chave superior e garantiu ao menos o top-3. Já a SMG caiu para a chave inferior.