Gonzaga e Nicolau concedem título de utilidade pública a associação que trata crianças com autismo

O presidente e o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, Luiz Gonzaga e Nicolau Junior, concederam título de utilidade pública à Associação Família Azul de Senador Guiomard, que atende crianças com transtorno do espectro autista (TEA).

O presidente Luiz Gonzaga destacou o trabalho desempenhado pelas associações e entidades que atendem crianças com autismo no Acre e afirmou que a Aleac estará sempre à disposição para contribuir com o atendimento digno aos portadores de TEA no estado.

“A Aleac está à disposição para trabalhar em parceria com as associações e entidades que tratam crianças com autismo. Diante disso, reconhecemos a importância da Associação Família Azul para a sociedade acreana. Hoje, através do empenho do Governo, Aleac e outro órgãos, o Acre está avançado no diagnóstico e tratamento do autismo”, destacou Gonzaga.

A presidente da Associação Família Azul, Adriana Rogéria, agradeceu à Aleac pelo reconhecimento dos trabalhos ofertados aos moradores de Senador Guiomard.

“Mais uma grande vitória das famílias de Autistas de Senador Guiomard. O reconhecimento da utilidade pública Estadual. Fico imensamente grata ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Gonzaga, autor do projeto de lei e ao seu assessor Gledson Pereira por se empenhar pela realização desse projeto. Agradecemos ao governador Gladson Cameli e a deputada federal Socorro Neri por agilizar a sansão da lei. Agradecemos a todos, que de forma direta e indiretamente, contribuíram para a realização dessa conquista”, disse.