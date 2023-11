Governo confirma recaptura de seis dos oito detentos que fugiram de presídio em Rio Branco

O governo do Estado do Acre publicou uma nota na manhã deste sábado (4), confirmando que seis dos oitos detentos que fugiram do Complexo penitenciário de Rio Branco na última quinta-feira (2) foram recapturados.

A fuga aconteceu por volta das 18h, quando os presos conseguiram quebrar a parede da cela 13, pavilhão P, e alcançaram a área externa da unidade, fugindo para uma região de mata próxima.

Na noite desta sexta-feira (3), mais três foragidos foram capturados, eles estavam caminhando em via pública nas proximidades da BR-364, próximo à ponte do Rio São Francisco, em Rio Branco (AC), sentido Custódio Freire, quando foram avistados pela Polícia Militar. O trio foi detido e encaminhado para a Delegacia de Flagrantes.

As equipes de segurança ainda continuam as buscas por dois foragidos, são eles: César Augusto Gomes de Souza e Cristóvão Silva da Rocha. Confira a nota:

Nota pública sobre a recaptura de presos do Complexo Penitenciário de Rio Branco

As equipes de segurança ainda continuam as buscas por dois foragidos:

– César Augusto Gomes de Souza

– Cristóvão Silva da Rocha

Alexandre Nascimento

Presidente do Iapen/AC