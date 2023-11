Governo lança site que servirá de canal de denúncias para mulheres vítimas de violência

Durante a solenidade de inauguração da sede da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), na tarde desta terça-feira (21), foi realizado o lançamento do site institucional Semulher.

O espaço virtual contará não somente com a divulgação das ações executadas pela secretaria, mas também um espaço que servirá de canal de denúncia para mulheres vítimas de qualquer tipo de violência, no qual as elas poderão entrar em contato por meio do WhatsApp que ficará disponível na página.

Segundo a secretaria da Mulher, Márdhia El-Shawwa, o site foi cuidadosamente pensado para atender a população.

“Nós pensamos com cuidado nesse site, para a população, que é quem faz uso desse serviço. Lá, as pessoas vão encontrar todos os serviços oferecidos por nossa pasta”, ressaltou.

O espaço virtual contará, ainda, com uma rede de apoio, que disponibilizará todos os pontos de atendimentos, números de telefones, ações, campanhas e serviços oferecidos pela Semulher.

Para acessar, CLIQUE AQUI.