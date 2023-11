Há 25 anos vendendo flores em frente ao cemitério, acreana mantém o preço e clientela no Dia de Finados

Um dos itens mais procurados no Dia de Finados são os arranjos de flores usados para homenagear e decorar os túmulos dos entes queridos que partiram.

Dona Maizilda Araújo, conhecida por montar uma tenda e vender flores há 25 anos no Cemitério São João Batista, em Rio Branco, disse ao ContilNet que apesar do aumento substancial dos produtos, manteve o preço das flores em relação aos anos anteriores.

“A gente não pode aumentar muito o preço porque tem muita concorrência, muita gente também vende flor aqui”.

É com a venda das flores que dona Marizilda garante uma renda extra. Com uma clientela que anualmente visita a sua tenda, em todo Dia de Finados, ela é uma das poucas vendedoras que vendem coroa de flores no São João Batista.

O preço médio dos vasos e arranjos comuns, varia entre R$ 10 a R$ 30.