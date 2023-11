Hamas diz que míssil em Gaza atingiu casa do principal chefe do grupo

Mesmo com os pedidos e apelos por “pausas humanitárias“, os bombardeios na fronteira de Israel com a Faixa de Gaza continuam neste sábado (4/11). No ataque contra a região da Palestina, um míssil teria atingido a casa que pertence ao principal chefe do Hamas, Ismail Haniyeh.

As informações são de emissora de rádio do grupo terrorista e foram divulgadas pela Reuters. A emissora ligada ao Hamas acusou Israel de disparar o míssil usando um drone. A informação não foi confirmada de forma independente e Israel também não se pronunciou sobre o assunto.

Ainda não se sabe se algum membro da família de Haniyeh estava na residência no momento da explosão. O chefe do Hamas está fora da Faixa de Gaza desde 2019 e vive entre a Turquia e o Catar.

Segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, 9.488 palestinos foram mortos no conflito travado entre o Hamas e Israel desde 7 de outubro. Destes, 3.900 são crianças. Em Israel, o número de vítimas continua o mesmo: 1,4 mil pessoas. Com isso, o total de vítimas da guerra ultrapassa 10,8 mil.