Homem atravessa rua sem prestar atenção e acaba atropelado na capital

Um homem identificado como Everton Bandeira de Andrade, 27 anos, foi atropelado na noite desta sexta-feira (24) enquanto atravessava a rua, na estrada do Calafate, próximo à praça do bairro Vila Bétel, em Rio Branco (AC).

Segundo informações apuradas, Everton teria saído para comprar entorpecentes para uso pessoal. Em um relato confuso, ele afirmou não se lembrar dos detalhes do ocorrido, atribuindo sua falta de atenção ao estado de intoxicação no momento do acidente. Aparentemente sob o efeito de substâncias, Everton atravessou a via sem perceber a presença de um veículo em movimento, resultando em um impacto.

O motorista do veículo envolvido no acidente parou imediatamente no local da colisão para prestar socorros. Ele prontamente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que despachou a viatura 02 de suporte avançado para realizarem os procedimentos de emergência e conduzir a vítma ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). A vítima apresentava um ferimento corte contuso no ombro e algumas escoriações na face.

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito, foi acionada e compareceu ao local do acidente. Os policiais coletaram todas as informações necessárias para a confecção do Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), documento essencial para o registro e análise do ocorrido.