Homem é morto com tiro na cabeça em via pública no interior do Acre

Um trágico episódio neste sábado (25) chocou os moradores da rua 22 de setembro próxima à avenida Amazonas, no município de Epitaciolândia (AC). Francisco do Nascimento e Nascimento, mais conhecido como Chico, de 29 anos, foi vítima de homicídio enquanto estava na companhia de uma mulher, a bordo de uma moto.

O crime ocorreu quando um homem, ainda não identificado, se aproximou da vítima em uma bicicleta, sacou uma arma de fogo e disparou contra a cabeça de Chico. Após o ato, o atirador fugiu do local, tomando rumo desconhecido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (amu) foi acionado por populares. No entanto, os paramédicos só puderam atestar o óbito do jovem ao chegarem no local.

A Polícia Militar foi chamada e diversas guarnições estiveram presentes para colher informações e realizar buscas na tentativa de prender o autor do crime. Paralelamente, policiais civis, juntamente com o delegado responsável pelo município, foram até a cena do crime, ouviram testemunhas e agora estão empenhados na busca pelo assassino.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado, e peritos realizaram todos os procedimentos necessários. O corpo de Francisco do Nascimento e Nascimento foi recolhido e encaminhado para a sede do IML do município, onde passará por necropsia. Posteriormente, será liberado para a família realizar os procedimentos fúnebres.