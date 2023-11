Homem confessa crime e é preso após ferir cachorro com golpe de terçado no Acre

Um caso grave de agressão a um cachorro acabou com um homem preso no bairro Cruzeirinho, em Cruzeiro do Sul. Segundo informações, o autor do crime deu uma terçadada no animal, que seria de seu vizinho. O caso aconteceu na última quinta-feira (2).

O ataque ocorreu quando o cachorro se encontrava preso e o agressor, que é vizinho dos tutores do animal, desferiu um golpe no focinho do bicho, através da frecha da cerca de madeira. Os moradores que testemunharam o incidente imediatamente acionaram as autoridades.

À polícia, o homem de 40 anos, confessou o crime e disse que a motivação seria pelo fato de o animal tentar morde-lo todas as vezes em que ele passava pelo local.

Diante da situação do cachorro e da necessidade urgente de atendimento veterinário, os policiais, tanto militares quanto civis, tomaram uma atitude louvável. Eles organizaram uma vaquinha para custear o socorro ao animal.

Crime de maus tratos a animais

A Lei 14.064/2020 aumentou a pena para quem maltratar cães e gatos. A partir de agora, quem cometer esse crime será punido com 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda. Caso o crime resulte na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até 1/3.