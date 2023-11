Homem é preso após se passar por funcionário da Energisa e furtar idosa

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na tarde da última quarta-feira (29), em Xapuri, um homem que teria se passado por representante da empresa Energisa para entrar na casa de uma idosa e furtar a carteira da vítima. O caso aconteceu no município de Xapuri.

Segundo informações, ele teria se apresentado na residência da mulher, de 61 anos, como funcionário da empresa e disse que precisaria trocar o padrão de energia da casa e averiguar as tomadas, momento em que aproveitou para entrar no quarto da idosa e roubar a carteira com a quantia de R$ 750, além de documentos pessoais e cartões bancários.

Ao ser acionada, a Polícia Civil da Delegacia de Xapuri iniciou as diligências para encontrar o autor do crime. Com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal e da PC de Capixaba, o homem foi interceptado quando estava chegando em Capixaba.

Ele foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Xapuri. O criminoso já vinha sendo investigado há alguns meses pela prática de crimes de estelionato e furtos, mediante frade em face de idosos. Seu “modus operandi” era sempre o mesmo, se aproveitar do momento em que idosos estavam sozinhos em casa para aplicar golpes e realizar furtos.