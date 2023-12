Homem leva coronhada na cabeça e recebe três tiros em Rio Branco

Emanoel da Silva Sousa, 41 anos, enfrentou momentos de terror na noite desta quinta-feira (30) ao ser alvo de uma tentativa de homicídio na Avenida Iguaçu, localizada no Bairro Vitória, região do São Francisco, parte alta de Rio Branco (AC).

Emanoel, que trabalha como diarista realizando roçagens de terrenos, é morador do Bairro Vitória. Segundo relatos obtidos, ele foi atacado por quatro homens encapuzados e armados com armas de fogo enquanto retornava para casa após comprar carne em um açougue local.

Os criminosos agrediram Emanoel com uma coronhada em sua face e, em seguida, dispararam vários tiros, atingindo seus membros inferiores e superiores. A vítima sofreu uma fratura de tíbia no membro inferior direito, enquanto outros tiros atingiram o membro inferior esquerdo e o membro superior esquerdo, com orifícios de entrada e saída. Além disso, a coronhada provocou lesões na região parietal.

Após o ataque, os agressores fugiram do local, deixando Emanoel gravemente ferido. Populares que presenciaram a cena prestaram os primeiros socorros e acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou a equipe de suporte básico, a bordo da viatura (04). Os paramédicos rapidamente estabilizaram a vítima e o encaminharam ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) em estado de saúde instável.

A Polícia Militar, acionada para o local, colheu informações e realizou buscas na região com o objetivo de capturar os criminosos. No entanto, até o momento, ninguém foi localizado. As investigações agora ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).