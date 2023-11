Homem mata amigo a facadas durante bebedeira no interior do Acre

Uma noite que começou com a intenção de celebrar o término de mais uma semana de trabalho transformou-se em tragédia na zona rural do município de Epitaciolândia. Na última sexta-feira (24), uma discussão entre dois amigos, regada a bebidas alcoólicas, culminou em um homicídio brutal na propriedade conhecida como Santa Fé, localizada no km 32, sentido Epitaciolândia a Rio Branco, às margens da BR-317.

Testemunhas relataram que a festividade mudou para uma discussão acalorada entre Altevir da Costa Gadelha, de 37 anos, e Alair de Oliveira Carvalho, de 42 anos. O que começou como troca de ofensas tomou um rumo trágico quando Gadelha, em um momento de fúria, sacou uma faca e desferiu vários golpes em Carvalho, atingindo-o gravemente no abdômen. Carvalho caiu ao solo, banhado em sangue.

Após o ataque, Gadelha teria percebido a gravidade da situação e, desesperado, pediu ajuda. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas um equívoco na comunicação do endereço levou os socorristas ao local errado. Ao chegarem, infelizmente, Alair de Oliveira Carvalho já estava sem vida.

As autoridades foram notificadas, e a Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil, deslocou-se para a cena do crime. Peritos realizaram uma minuciosa investigação no local, coletando evidências que corroboram a versão das testemunhas. Altevir da Costa Gadelha foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia do município, onde será interrogado pelo delegado responsável.