Homem sofre acidente em lua de mel e morre três dias após casamento

Era para ser um período de alegria e comemoração. Contudo, um casal norte-americano vivenciou uma tragédia dias após o casamento. Nate e Mariana Kuhlman, de Steubenville, em Ohio, selaram a união em 28 de outubro e viajaram para Santa Lúcia, no Caribe. Infelizmente, o marido morreu durante a viagem, três dias depois da cerimônia.

“Nate tragicamente perdeu a vida três dias após seu casamento. Nate era um marido, amigo, filho e irmão maravilhoso”, dizia a publicação da página GoFundMe, criada para arrecadar fundos para custear as despesas com o funeral, incluindo o translado do corpo para a cidade natal.

Segundo informações da emissora WFLA, Nate sofreu um acidente quando praticava esqui aquático. A família não revelou detalhes do ocorrido e os jornais locais não reportaram o caso.

“Palavras não podem descrever o sofrimento que há, por sua história e por sua família. Pedimos gentilmente ajuda para custear os custos do funeral e traslado”, acrescentou a página.

A mãe de Nate, Heather Kuhlman, escreveu uma mensagem no Facebook, lamentando a morte do filho: “A morte de Nate nos pegou de surpresa e nos tirou o fôlego. É muito difícil e doloroso, mas estamos caminhando cada dia, um momento de cada vez”.