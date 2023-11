Horóscopo: confira as previsões para todos os signos nesta quinta-feira (16)

É quinta-feira, dia do grandioso planeta Júpiter, e o céu prepara a volta ao trabalho, depois de um curto feriado no miolo da semana, com clima workaholic. Também pudera, já que o mês de novembro já chegou à sua metade e, daqui para frente, a contagem regressiva para o final de 2023 já está mais do que dada.

Embalando esse contexto que parece acelerar e cobrar pela execução de planos e projetos, a Lua Nova ingressa no planejado signo de Capricórnio. Símbolo máximo do poder, não somente sobre os outros mas especialmente sobre si mesmo, o território zodiacal dedicado às espécies de caprinos remete aos chifres altos e ao pico das montanhas. Nada mal para esses tempos de clima tórrido que parece derreter até os corações mais gelados, especialmente nos grandes centros urbanos.

Dessa maneira, este 16 de novembro ajuda a colocar a cabeça em ordem e esfriar os pensamentos, mesmo que os termômetros estejam registrando temperaturas recorde. Quem sabe a lembrança de que Capricórnio simboliza o início do inverno, no Hemisfério Norte, ajude a refrescar a sensação térmica e assim faça parecer mais normal o Papai Noel do shopping center ao lado, vestido com roupas cheias de plumas, gorro e botas, né?

Seja como for, Mercúrio e Vênus ainda estão em harmonia no céu, favorecendo as boas conversas, ao passo em que a dupla formada pelo Sol e pelo planeta Marte avança para, daqui a pouco, chegar ao aspecto exato de um harmonioso trígono com o sonhador Netuno. E é dessa maneira que o astral também inspira alguns devaneios românticos, ainda que a realidade possa ser bastante dura.

Pois é, foi dada a largada para o fim do ano! Aliás, como está mesmo aquela lista de metas para 2023? Bem, sonhar não custa nada, mas é bom olhar para ela e cair na real em relação ao que ainda não se concretizou. E não tem nada mais típico de Lua capricorniana do que isso!

Observe: com pouco mais de 10% de iluminação, a Lua Nova ficará visível até aproximadamente às 22h, a Oeste. Em meio à Constelação de Sagitário, a rainha da noite estará próxima de Kaus Borealis, a estrela Lambda da que marca uma das pontas do arco desse mítico arqueiro celeste.