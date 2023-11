Horóscopo do dia: vejas as previsões para todos os signos nesta terça-feira, 21

Poder pessoal, você tem? Bem, de maneira genérica, todos o têm, em algum nível e de alguma forma. Nesta terça-feira, dia 21, o astral está misterioso, intenso e sem medo de tocar em temas tabu. Sexo, morte, magia ou guerra? Não se acanhe! O astral abre alas para quem quiser ocupar o espaço e dizer: é meu!

Isso acontece por conta de uma conversa bem amistosa entre o guerreiro Marte e o profundo Plutão. Ao lado do Sol, no signo de Escorpião, o planeta vermelho, regente do desejo sexual e também da guerra, acena em um amigável sextil – um ângulo de 60° – para o poderoso patrono do inconsciente e da sexualidade, Plutão. Assim, o contato entre ambos é explosivo: seja pelo amor ou pela dor.

Mas como, na vida, é sempre melhor amar do que fazer a guerra, vale lançar mão das armas de sedução, escolhendo a conquista saudável em vez da destruição e da competitividade. Aliás, que tal levar um pouco desses jogos de poder para que sejam vividos em sua variação mais prazerosa? Afinal, algemas e chicotes no quarto são bem sexy, mas, fora do mundo da fantasia, esse desejo, quando não é bem direcionado, acaba se estabelecendo no trabalho, no cotidiano, na vida pública e até na política. E daí ele perde seu lado luz, somente revelando as piores sombras do ser humano.

Como o astral também conta com a Lua Crescente avançando pelo onírico e também compassivo signo de Peixes, o contexto ajuda a direcionar toda essa energia para algo que nutre a alma. Então, brigas, comportamentos belicosos e destrutivos devem ser evitados. Diferentemente disso, vale direcionar essa força toda para algo que também evoca poder, porém de forma construtiva. Assim, entram em cena as brincadeiras fetichistas e a vontade de dominar pelo prazer e de forma lúdica.

Dessa maneira, mesmo em plena terça-feira de uma semana que está só começando, é possível aquecer lençóis e corações. Porque gente que sabe amar não quer guerra com ninguém!

Observe: passando a marca dos 60% de iluminação, a Lua Crescente estará alta e ligeiramente ao Leste, depois do pôr do Sol. Visível até quase às 2h da manhã da quarta-feira, dia 22, a rainha da noite estará nas dependências da Constelação de Aquário. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Fum Al Samakah, a estrela Beta da Constelação de Peixes.