Idosa é atropelada duas vezes ao tentar atravessar rua e fica em estado gravíssimo

O acidente aconteceu por volta das 18:20h da noite deste sábado (11), na avenida Getúlio Vargas, em frente à praça do Juventus, em Rio Branco (AC).

Segundo informações de testemunhas, uma idosa identificada como Maria do Socorro de Nazaré Guimarães Gama, 64 anos, estava atravessando a avenida Getúlio Vargas em companhia de sua neta e uma criança de oito anos, quando o sinal abriu. Nesse momento, um veículo tipo Fiat Uno de cor azul escuro, teria batido na senhora e fugido do local.

A criança conseguiu correr e realizar a travessia, já dona Maria ficou desorientada e quando conseguiu levantar e tentar passar para o outro lado, foi novamente atropelada, desta vez por uma pessoa conduzindo uma motocicleta tipo Titan, de cor preta.

O rapaz que pilotava a moto disse que não viu a senhora no meio dos carros, e que o acidente foi inevitável.

A pancada foi tão forte que a idosa bateu a cabeça ao solo e imediatamente começou a sangrar bastante.

O próprio motociclista acionou o serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU), que enviou a ambulância 04 de suporte básico. Ao chegar no local, os paramédicos realizaram todos os procedimentos, e devido à gravidade dos ferimentos, foi solicitado apoio da ambulância de suporte avançado (01).

A paciente foi estabilizada e precisou ser entubada para ser transferida ao Pronto Socorro da capital.

Segundo a médica plantonista do Samu, dona Maria teve um traumatismo crânio encefálico gravíssimo, com afundamento de crânio. Ela foi entregue aos profissionais do setor de trauma para exames e avaliação mais aprofundada.

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito (BPTRAN), foi acionada e esteve no local para levantar as informações e tentar chegar ao motorista do carro Fiat Uno, que se evadiu tomando rumo ignorado. O motoqueiro permaneceu no local para prestar todas as informações.