Inmet alerta para chuvas intensas e temporais no Acre; veja a previsão para o final de semana

O instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas, acompanhadas de temporais, para estado do Acre neste sábado (25). O aviso tem validade até às 12h do domingo (23).

O comunicado alerta para chuvas entre 20 e 30 mm/h, com probabilidade de ventos intensos entre 40 a 60 km/h, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O alerta amarelo contempla os municípios de Brasiléia, Bujari, Acrelândia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Manoel Urbano, Senador Guiomard e Rio Branco.

Previsão para o final de semana

A chegada de uma fraca onda polar deixa o tempo extremamente instável, com chuvas a qualquer momento, desde as primeiras horas, e temperatura amena. As informações são do site O Tempo Aqui, do meteorologista Davi Friale.

Há, ainda, alta probabilidade de chuvas intensas, que podem ser acompanhadas de raios e ventanias. No domingo as temperaturas máximas ficam entre 28 e 31ºC.